Почему болеющие дети в Костанае "переехали" в ковидный госпиталь

Из-за длительных судебных тяжб по поводу капремонта в детской областной больнице, "удар" пришёлся по болеющим детям - их вынужденно переселили в здание бывшего ковидного госпиталя.

Решением администрации детской областной больницы капитальный ремонт, начатый в 2020 году, решили прекратить. Работы планировали завершить в 2021 году, но до сих пор здание простаивает, и принять пациентов учреждение не может, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Когда было объявлено о начале ремонта, малышей перевезли в пять разных корпусов лечебных учреждений Костаная в надежде, что все это дело временное. Прошло больше двух лет, а ситуация так и не изменилась. Причина – в постоянных судебных разбирательствах между администрацией больницы и подрядчиком.

На капитальный ремонт выделили 1,2 млрд тенге, однако вскоре после начала работ заказчик обвинил строителей в затягивании сроков. Подрядчик же в свою очередь уверял, что администрация больницы не освободила вовремя помещение, а потому приступить к работам он не мог.

Пошла череда судебных разбирательств. Осенью прошлого года экономический суд решил, что администрация лечебного учреждения сама виновата в затягивании сроков строительства.

"Судом признаны действия Костанайской областной больницы по расторжению договора о государственных закупках от 21 июля 2020 года в одностороннем порядке незаконным", – распространила тогда информацию пресс-служба областного суда.

Главный врач медицинского учреждения позже покинул свой пост, а новому руководству больницы достался ворох судебных тяжб и здание, работы в котором завершены на 80-90 процентов. Причем, актов выполненных работ от строителей нет, по словам нового главврача клиники Нурлана Ержанова, подрядчик отказывается предоставлять исполнительную документацию. Она была необходима в том числе и для корректировки сметы, потому как за два года строительные материалы резко подорожали и уже понятно, что в прежнюю сумму ремонта заказчик не уложится. Вокруг этого вопроса сейчас идут бурные разбирательства.

"Мы неоднократно просили подрядчика предоставить нам исполнительную документацию. 25 января они с многочисленными нарушениями передали нам акты на 300 млн тенге. Мы эту документацию сразу направили в организацию, которая занимается корректировкой ПСД. Выяснилось, что планировки в чертежах не соотвествуют фактической планировке по этажам. Не подписаны техническим и авторским надзором", – говорит Нурлан Ержанов.

Помимо этого, строительная фирма требует оплатить 97 млн тенге за демонтажные работы. Однако сделать этого больница не может, потому как демонтаж не был заложен в ПСД. Намечался очередной виток судов, однако, по информации лечебного учреждения, в день суда подрядчик отозвал свое исковое заявление.

"Вместо того, чтобы заниматься плодотворной деятельностью с нами, готовить вместе проектно-сметную документацию, подрядчик начал вымогать у нас деньги без законных на то оснований. Они подали в отношении нас судебный иск. Мы подготовили отзыв, в ходе которого было установлено, что эти суммы, которые они указали в иске, нами уже были проплачены. Но по другим коэффициентам. То есть они были уже заложены заранее в ПСД, но коэффициенты были другие, и объемы были другие. Они увеличивают коэффициент, увеличивают стоимость, объёмы все увеличивают и предъявляют нам. Кроме того, эти акты были подписаны ненадлежащими лицами. Документы счетов были фиктивными. У суда были основания для направления дела в правоохранительные органы и принятия процессуального решения по этим актам. Но они резко отзывают иск", – пояснил юрист больницы Ринат Бисенов.

Администрация лечебного учреждения решила капитальный ремонт прекратить и закончить объект уже текущим ремонтом. Но для этого необходимо снова сделать обследование здания, подготовить проектно-сметную документацию и объявить госзакупки.

"В данный момент капремонт мы прекращаем по основаниям, что не имеем на руках никакой исполнительной документации. Просим предоставить её предыдущее руководство больницы, мы не видим, просим подрядчика, до сих пор нет. Тем более, подрядчик постоянно затягивает нас в какие-то судебные разбирательства. Они сейчас нам направили досудебную претензию. То есть будет ещё суд. Подрядчик не намерен идти на какие-то конструктивные решения, мы открыты, мы с первого дня им говорим, давайте работать вместе, нам надо закончить, коллектив весь устал, хочет переехать. Но до сих пор никаких положительных сдвигов от подрядчиков нет", – рассказывает главный врач Нурлан Ержанов.

Если исполнительной документации в течение месяца не будет, руководство учреждения намерено обратиться в правоохранительные органы. По их данным, сумма ненадлежаще оформленных актов выполненных работ – 285 млн тенге.

Однако юрист подрядной организации Жаслан Байбазаров считает версию с отсутствием исполнительной документации не состоятельной.

"Выясняется, что у заказчика нет исполнительной документации. Такую версию сейчас предлагают всем жителям Костанайской области. Но имеются подтверждающие документы, от них никуда не деться. А в этих документах четко написано, что исполнительная документация была передана заказчику, без неё нам бы попросту не оплатили 921 млн тенге за ремонтные работы. Мало того, есть ещё документы – два акта выполненных работ – на 97 млн тенге. Это демонтаж, который выполнила наша компания. Сначала сказали, здесь печать не нравится, поставьте другую печать. Поставили другую печать, принесли документы, потом сказали, что есть подозрение, что эти работы были ранее оплачены", – возмущен юрист Жаслан Байбазаров.

По мнению подрядчика, идея с переводом капитального ремонта в текущий провальная.

"Вместо капитального ремонта они хотят сделать текущий ремонт. Это невозможно. По той причине, что есть ограничения в законодательстве. Фактически на этом объекте должна быть реконструкция. Но больница заказала капитальный ремонт, проект прошёл госэкпертизу и передан был в работу. В ходе работ выяснилось, что заказчик хочет изменить проект практически на 90 процентов. Из-за чего возникли многочисленные проблемы. Кроме того, мы столкнулись с тем, что необходимо в результате этого ремонта пробивать несущие конструкции, что в принципе запрещено при капитальном ремонте. При текущем тем более нельзя этого делать. Чтобы решить проблему, необходимо провести новую госэкспертизу этого откорректированного проекта, и автор должен дать решение, где, в каком месте пробивать стены, потолки или иные конструкции. Но этого не будет, я так пронимаю, потому что мы связались с проектировщиками и они говорят, что корректировку приостановили", – уверяет Байбазаров.

По информации юриста, согласно решения суда кредиторская задолженность заказчика составляет 352 млн тенге.

"Нам всем говорят, что проблема в подрядчике, который не дает документы, не хочет выполнять ремонт. Но при этом умалчивается, что каждый раз мы идём в акимат области, облздрав, к заказчику и говорим: давайте мы закончим ремонт. Просили, продлите договор, если вы утеряли документы. Наши специалисты тогда заново начертят всё, что вам необходимо. Но этого никто не делает. Отказываются продлевать договор", – говорит Жаслан Байбазаров.

А пока шли суды, маленькие пациенты переехали в здание бывшего ковидного госпиталя. По словам врачей, хорошие условия и оснащенность центра позволили улучшить показатели лечебной работы. Увеличилось количество экстренных и плановых операций. Однако переезд целой больницы – это риск для жизни детей.

"При переезде из одной больницы в другую неонатальный центр увеличил смертность до 30 процентов. Это только потому, что была нарушена организация, логистика", – говорит заместитель главного врача Игорь Белобржицкий.

Новое здание ковидного центра нравится и врачам, и пациентам. Однако корпус расчитан всего на 190 коек, тогда как требуется 370 мест. Поэтому летом маленьким пациентам предстоит ещё один переезд – в прежнее здание костанайской областной детской больницы. При условии, что ремонт в нём всё же удастся завершить.