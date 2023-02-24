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По факту крушения вертолёта и гибели лётчиков завели уголовное дело - МЧС
В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что правоохранительные органы ведут досудебное расследование по факту крушения вертолёта МИ-8 и гибели четырёх человек, передаёт Baigenews.kz.
Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов сообщил, что создана комиссия под руководством профильного департамента по расследованию авиационных инцидентов и происшествии в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
"Вы знаете, возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела также будут все причинно-следственные связи устанавливаться. Кроме того, еще раз повторюсь, что сегодня прибывают на месте происшествия представителя завода изготовителя, и они тоже будут участововать в расследовании причин и причинно-следственной связи, выяснять каким образом все это произошло", - отметил он.
По его словам, это был фактический новый вертолет, 2021 года, а в январе 2023 года транспорт прошел плановый осмотр, и срок его капитального ремонта был запланирован на 2030 год.
"За время эксплуатации, никаких факторов, которые могли бы указывать на то, что может быть какая та неисправность этого вертолета не было, эти факты по крайней меры не задокументированы, и экипаж об этом не сообщал", - сказали в МЧС.
Напомним, 23 февраля вертолет МИ-8 МЧС РК совершил жесткую посадку в ЗКО. Из шести человек, находящихся на борту, четверо погибли.
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