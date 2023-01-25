open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана
Иллюстративное фото Сегодня, 20:29
270
Сегодня, 20:29
270
Фото: Иллюстративное фото

Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана

О погоде на ближайшие три дня в Казахстане сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Запад, юг и юго-восток страны будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода. Остальная же территория Казахстана всё ещё будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра", - говорится в прогнозе.

На юго-востоке страны синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха днём до плюс двух градусов, в северных и горных районах – до минус восьми градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:29
270
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх