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Сегодня, 20:29
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Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана
О погоде на ближайшие три дня в Казахстане сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
"Запад, юг и юго-восток страны будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода. Остальная же территория Казахстана всё ещё будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра", - говорится в прогнозе.
На юго-востоке страны синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха днём до плюс двух градусов, в северных и горных районах – до минус восьми градусов.
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