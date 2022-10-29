Племенной скот планируют поставлять из Казахстана в Кыргызстан

Фото: gov.kz

Об этом говорили на встрече министров сельского хозяйства двух стран.

Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Кыргызстаном в сферах животноводства и растениеводства. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Встреча прошла в рамках визита министра сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбека Джаныбекова в нашу страну.

По словам главы казахстанского Минсельхоза у двух государств имеются большие перспективы налаживания более тесной экономической кооперации в животноводстве, совместном развитии производства и переработки продукции АПК, а также в обмене генетическим материалом и развитии торговли семенами.

"Мы готовы рассмотреть вопрос производства и реализации участникам семенного рынка Кыргызстана семян новых высокорепродуктивных сортов и посадочного материала плодово-ягодных культур. Также намерены активно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии, обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений", — добавил Ербол Карашукеев.

Кроме того, стороны нацелены на наращивание объёмов взаимной торговли агропродукции. После снятия Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных, министерство сельского хозяйства РК готово проработать возможность поставки племенных животных, а также племенного материала в Кыргызстан.

Фото: gov.kz

Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам восьми месяцев 2022 года вырос на 9 процентов и составил 159,9 миллиона долларов.

Экспортирует Казахстан в основном яйца, молочные продукты, муку, макаронные изделия, шоколад и кондитерские изделия. А импортирует из Кыргызстана молочную продукцию и безалкогольные напитки.

В рамках визита в Казахстан страну министр Джаныбеков побывал в нескольких крестьянских хозяйствах в Алматы и ознакомился с производственными процессами.