Пикники на природе могут превратить Алматы в большую свалку

Алматы лидирует по количеству "производимого" мусора - в 2022 году в крупнейшем мегаполисе страны собрали 481,7 тысяч тонн отходов, определенную часть из этого составляет мусор, оставленный на природе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным проекта Жасыл Ел, в 2023 году только в рамках городского субботника "Таза Алматы" волонтеры вывезли 6 тонн мусора. И это не считая тех отходов, которые вынуждены собирать сотрудники Иле-Алатауского национального парка и другие волонтерские организации. Не лучше ситуация и в Ботаническом саду Алматы.

Директор по развитию Ботанического сада Алматы Баян Коспенбетова рассказала, что мусора на 103 гектарах особо охраняемой территории в центре Алматы с каждым годом становится все больше.

"Мы наблюдаем увеличение количества мусора, каждый год у нас увеличиваются затраты на клининг, так как не успевают убирать и посетители жалуются, что у нас грязно. К сожалению, это свидетельство того, что некоторые посетители привыкли относиться к природе потребительски, считают, что если насорят, то за ними обязательно кто-то уберет. При этом, забывая правило: чисто не там, убирают, а там, где не сорят", - констатирует представитель Ботанического сада.

Ботанический сад Алматы является особо охраняемой природной территорией, где установлены строгие правила для посетителей - можно ходить только по выделенным дорожкам, а полежать на травке можно только в строго отведенных местах. Поэтому и культурные мероприятия здесь можно проводить только на двух полянах, у южного и северного входов, где нет коллекционных растений и деревьев.

Весь сентябрь обе площадки обычно задействованы для проведения культурных мероприятий - на северной проводятся концерты классической музыки, организуемые самим Ботаническим садом, и различные встречи, а на южной расположилось временное сооружение для проведения концертов, кинопоказов и встреч с деятелями культуры в формате дачи.

"Для организаторов подобных мероприятий у нас очень много условий. Даже на разрешенных участках нам важно, чтобы не был поврежден поверхностный слой почвы, он нам нужен как резервный под будущие коллекции. Поэтому установлено временное сооружение, и когда его уберут, организаторы-партнеры должны будут восстановить плодородный слой почвы. Также есть требование по уровню шума, чтобы музыка не мешала птицам, - пояснила представитель Ботанического сада.

Но если на массовых мероприятиях контроль за правилами поведения и количеством зрителей еще легко осуществить, то вот проверить, убирают ли за собой мусор устраивающие пикники, задача не из легких.

"Мы не имеем права запрещать людям заносить еду, понимаем, что у людей есть желание на природе покушать. Сегодня в обществе сложилось убеждение, что еда и природа неразрывно связаны, поэтому выбираются в Ботанический сад не насладиться близостью к природе, а покушать. А ведь по данным ученых, созерцание природы в тишине - это самый мощный антидепрессант", - сказала Баян Коспенбетова.

О том, что устраивая пикники на природе нельзя оставлять за собой груды мусора, рассказывают и волонтеры в ходе своих экологических акций.

По данным Управления молодежной политики Алматы, в мегаполисе функционируют множество экологических организаций, таких как "Eco network", "Киелі табиғат", общественный фонд "Newman", "recycle birge", общественный фонд "Лига волонтеров Казахстана", в базе данных организаций насчитываются более 2 тысяч волонтеров.

"В период с 1 января по 30 августа 2023 года были проведены более 85 экологических мероприятий, собрано и сдано на переработку более 18 тонн мусора, обучены более 150 волонтеров экологов. За отчетный период проведено более 30 эко-акций, таких как: "Киелі табиғат", "Eco network", "Чистый Медеу", "Eco-Newman". Реализуются такие крупные проекты, как создание пунктов приема по сбору и сортировке вторичного сырья - пластика, макулатуры, и алюминия (более 5 тонн сырья), ведутся съемки информационных ЭКО-роликов и др. Среди молодежи города, на регулярной основе проводятся обучения по экологическому воспитанию, экологические акции и субботники", - сообщили в Управлении.

В рамках проекта Жасыл Ел было провели экологические акции в Домах ветеранов, детских дома и домах, экорейды, обходы по районам. С учетом городского субботника вывезено 9 тонн мусора, а участие приняли более 6 тысяч волонтеров суммарно.

А куда девать весь мусор?

Чтобы предпринимаемые меры оказались более действенными, эксперты считают, что нужно не просто рассказывать людям о необходимости беречь природу, но и предлагать им вознаграждение за экологичное поведение.

Руководитель единственной в Казахстане компании, принимающей все виды перерабатываемого вторичного сырья, Айбек Рахим рассказал, что сегодня есть возможность принимать на переработку 11 видов вторсырья, в том числе разные виды пластика, стекло, консервные банки, электронику, батарейки, макулатуру и картон. За определенный объем сданных на переработку отходов человек может получить экосумки, авоськи, многоразовые стаканы и многое другое.

"Тем самым мы мотивируем население собирать больше и привлекать новых пользователей. Мы видим, что одной экостанции в Алматы недостаточно. И мы очень рады тому, что компания-производитель напитков, которая известна своими экоинициативами и программой переработки пластика, не только предоставила возможность открыть новую точку сбора отходов у себя на территории, но финансирует открытие еще одной", - сказал Айбек Рахим.

По его наблюдениям, осознанных алматинцев становится все больше. Правда, статистики о том, кто сдает отходы на переработку ради презентов, или просто заботится об экологии, не ведется.

Баян Коспенбетова отметила, что активизация разъяснительной работы с населением через популярные сервисы доставки еды, блогеров и онлайн-СМИ может принести нужный результат. Она напомнила, что сохранить природу свободной от мусора достаточно просто - нужно всего лишь забрать за собой то, что осталось после пикника, и утилизировать в мусорные контейнеры, в идеале сдать на переработку.

"Это - большая и общая задача. Рассказывая, привлекая, поощряя, мы меняем стереотип поведения. Просветительская работа должна быть усилена, мы все выполняем миссию по повышению уровня культуры среди отдыхающих на природе, в том числе посетителей Ботанического сада. На самом деле, культура начинается с отношения к природе. Будучи природоохранной организацией и имея статус особо охраняемой природной территории, Ботанический сад ведет работу о том, чтобы рассказывать нашим согражданам и гостям города, страны, как нужно бережно относиться к природе в целом и к Ботаническому саду в частности", - заключила директор по развитию Ботанического сада Алматы Баян Коспенбетова.

Фото: Альберт Ахметов