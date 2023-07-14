Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

Фото: Instagram / maksimartist

Российская певица МакSим в социальных сетях рассказала, как проходит её лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По словам артистки, алкоголем она пыталась восстановиться после тяжело перенесённого коронавируса. Певица также отметила, что слишком рано начала гастрольный тур и не рассчитала свои силы.

"Я приехала не то, что уставшая, я уже не могла стоять на ногах. Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось", – рассказала МакSим о сорванном концерте в Сочи.

Артистка добавила, что сама решила приехать в реабилитационный центр. В клинике её навещают дочери и товарищи по команде.

Летом 2021 года МакSим почти два месяца провела в больнице с коронавирусом. Полтора месяца артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

18 марта 2023 года певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи: во время выступления на курорте "Роза Хутор" она бросила микрофон и убежала со сцены.