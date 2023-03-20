- Певица МакSим извинилась перед зрителями за срыв концерта 03:17 76
- Завод по переработке верблюжьего молока заработал в Туркестанской области 02:31 167
- "Это закономерный результат" — Кошанов о победе Amanat на выборах в мажилис 01:45 325
- Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно нового мажилиса - "Ак жол" 01:12 267
- Выборы-2023 в Казахстане: последним заработал избирательный участок в Сан-Франциско 00:13 333
- Результаты экзитпола: партия Amanat побеждает на выборах в мажилис 19.03.2023 511
- В Астане военнослужащий спас ребёнка на реке 19.03.2023 352
- Сколько человек накажут за правонарушения в день выборов 19.03.2023 595
- Казахстанский боксёр Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере 19.03.2023 407
- Свыше 100 спортобъектов планируют построить в Казахстане до 2025 года 19.03.2023 359
- ЦИК подвёл итоги явки казахстанцев на выборы депутатов 19.03.2023 529
- В день выборов в Казахстане родились 609 малышей 19.03.2023 358
- Из подтопленных актюбинских сёл бюллетени для подсчёта доставят на лодках 19.03.2023 499
- Казахстанская чемпионка нокаутом выиграла первый бой на ЧМ-2023 по боксу 19.03.2023 431
- Как голосовали казахстанцы за рубежом 19.03.2023 530
- Выборы в мажилис и маслихаты официально завершены в Казахстане 19.03.2023 718
- Стекольный завод: как реализуется самый скандальный проект Кызылординской области 19.03.2023 507
- Американская телеведущая упала в обморок в прямом эфире 19.03.2023 475
- Четыре казахстанца пришли голосовать в алкогольном опьянении - МВД 19.03.2023 632
- 54% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 597
- "Стране необходима перезагрузка политической системы" - политолог 19.03.2023 620
- 99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области 19.03.2023 469
- Музыка, костюмы и помолвка: как казахстанцы создавали праздничное настроение на выборах 19.03.2023 414
- "Наблюдаю высокую явку астанчан, несмотря на погоду" - представитель СВМДА 19.03.2023 447
- Выборы организованы на очень высоком уровне - эксперт 19.03.2023 488
- Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом 19.03.2023 402
- Чего ждут кокшетауцы от будущих депутатов 19.03.2023 431
- 53% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 471
- Более 350 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ присутствуют на выборах в Казахстане - Оуэн Мерфи 19.03.2023 419
- Автомобиль слетел с моста в Алматы 19.03.2023 552
- Систему теплоснабжения в Экибастузе отремонтируют за 5 месяцев 19.03.2023 590
- Низкую явку на выборах прокомментировали казахстанские политологи 19.03.2023 646
- Румыния заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики 19.03.2023 424
- "Второй бюллетень избирателя" - для чего нужен экзитпол 19.03.2023 489
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 471
- Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев 19.03.2023 602
- МВД: Девять человек вывели из избирательных участков за неподобающее поведение 19.03.2023 461
- Родила и отдала свой голос: как проходят выборы в роддомах 19.03.2023 639
- Члены избирательной комиссии отстранены за нарушение - Генпрокуратура 19.03.2023 426
- Члены Костанайской избирательной комиссии пришли на выборы в национальных костюмах 19.03.2023 502
- Более 50% казахстанцев проголосовали на выборах в парламент - ЦИК 19.03.2023 580
- "Система выборов в Америке и Казахстане сильно отличаются" - независимый наблюдатель 19.03.2023 457
- Штормовое предупреждение объявили в Астане и в трех регионах Казахстана 19.03.2023 536
- 180 миллионов тенге потратят на фестиваль воздушных шаров в Алматинской области 19.03.2023 488
- Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек 19.03.2023 471
- "Обошли 9790 участков - голосование проходит прозрачно" - национальный наблюдатель 19.03.2023 946
- Стали ли выборы инклюзивными, рассказала алматинка с инвалидностью 19.03.2023 514
- Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной 19.03.2023 741
- Более 180 подследственных проголосовали в Павлодарской колонии 19.03.2023 433
- Выборы-2023: как собирают данные для экзитпола в Казахстане 19.03.2023 1086
- Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана 19.03.2023 470
- Аида Балаева проголосовала на выборах 19.03.2023 403
- ЦИК: общая явка избирателей составила 46,84 процента 19.03.2023 601
- "Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов 19.03.2023 485
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 635
- "Никакого давления". В КазНУ рассказали, почему на участке образовались очереди из студентов 19.03.2023 525
- Омбудсмен просит студентов сообщать о фактах принуждения к голосованию 19.03.2023 526
- "Независимые депутаты не будут ограничены уставами партий" — политолог 19.03.2023 458
- Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов 19.03.2023 630
- Выборы 2023: в роддоме ВКО открыли избирательный участок для рожениц 19.03.2023 633
- Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели 19.03.2023 680
- Серик Жумангарин признался, что недоволен своей работой на посту зампремьера 19.03.2023 478
- Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область 19.03.2023 617
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 693
- Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор 19.03.2023 513
- "Я - "сын маминой подруги" - как анестезиолог из роддома покоряет казнет 19.03.2023 1617
- "В парламент придут депутаты с гражданской позицией" – политолог 19.03.2023 757
- ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах 19.03.2023 554
- Открылись избирательные участки в европейских городах и Кувейте 19.03.2023 531
- Бауырсаки и коже: на выборах в Кызылорде отметили Наурыз 19.03.2023 707
- Организация выборов на высшем уровне - иностранный наблюдатель из Армении 19.03.2023 510
- В день выборов в Семее появилась новая семья 19.03.2023 495
- Онлайн-фестиваль Наурыз начался в TikTok 19.03.2023 601
- Порядок и безопасность на выборах обеспечивают 45 тысяч полицейских 19.03.2023 517
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 574
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 763
- Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе 19.03.2023 500
- Алматинцам рассказали, можно ли делать селфи на выборах и ошибаться в бюллетенях 19.03.2023 743
- Свыше сорока нарушений закона "О выборах" выявили прокуроры 19.03.2023 710
- Верблюды и Кокпектинские батыры: как начались выборы в регионах 19.03.2023 694
Певица МакSим извинилась перед зрителями за срыв концерта
Российская певица МакSим извинилась за сорванный в Сочи концерт, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал Shot, 18 марта певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи: во время выступления на курорте "Роза Хутор" она бросила микрофон и убежала со сцены. Во время исполнения песен певица хрипела, не попадала в ноты, выглядела несобранной и замученной. А во время исполнения главного хита "Знаешь ли ты?" МакSим просто протянула микрофон к зрителям.
Директор МакSим прокомментировал этот инцидент и пояснил, что после начала концерта артистка почувствовал себя плохо, что сказалось на качестве мероприятия, из-за чего оно было остановлено.
Позднее в Telegram-канале певицы появился пост с извинениями.
"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. У тех, кто готовил концерт, у своей команды и, самое главное, у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остаётся небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришёл", - написала артистка.
По её словам, на концерте у неё ухудшилось самочувствие - "поднялось давление, закружилась голова, пропал голос". Свой уход со сцены она назвала вынужденным.
Всем пришедшим на концерт вернут потраченные на билеты деньги, пообещала МакSим. При этом программа тура "Я буду жить" не меняется и расписание предстоящих концертов остаётся в силе.
-
Trend news
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 464
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 632
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 691
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 572
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 702
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 4689
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1288
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3016
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2426
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7597
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1078
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1125
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1034
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4354
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1034
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6218
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3255
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1641
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18295
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3906
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3035
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1939
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2889
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20391
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2642
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2050
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1816
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2023
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6093
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10719
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2364
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3636
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2695
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15140
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2930
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2309
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2061
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5102
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2456
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4025
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4022
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5914
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11259
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2517
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3392
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36402
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2527
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2812
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3424
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2683
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5820
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3703
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3358
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6963
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3796
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2936
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3160
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13833
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3102
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12867
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16113
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3424
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4976
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2429
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8368
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17706
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26683
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4725
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3526
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4792
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3097
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3436
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44030
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3110
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4938
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6698
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12261
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4293
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28529
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 5084
-
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 760
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 952
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 810
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 836
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1115
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 982
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 827
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1407
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 926
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1255
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1366
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1313
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1362
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6206
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1492
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1561
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1582
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1752
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1522
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2256
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1704
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1760
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2435
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2100
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1913
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2632
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2536
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2433
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2218
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3072
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3389
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2939
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3842
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3595
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3066
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3427
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3798
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3084
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3992
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3967
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3889
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4454
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3359
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3694
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3807
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4262
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4121
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4707
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4388
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4044
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3714
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3847
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4223
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4708
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4802
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4923
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4727
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5639
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5454
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4592
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5072
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4521
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4230
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4529
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4557
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4763
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5273
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5244
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4278
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6065
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4808
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5297
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4802
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5177
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5314
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5586
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4586
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4339
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 5082
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 5057