Певица МакSим извинилась перед зрителями за срыв концерта

Фото: Telegram-канал МакSим

Российская певица МакSим извинилась за сорванный в Сочи концерт, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Shot, 18 марта певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи: во время выступления на курорте "Роза Хутор" она бросила микрофон и убежала со сцены. Во время исполнения песен певица хрипела, не попадала в ноты, выглядела несобранной и замученной. А во время исполнения главного хита "Знаешь ли ты?" МакSим просто протянула микрофон к зрителям.

Директор МакSим прокомментировал этот инцидент и пояснил, что после начала концерта артистка почувствовал себя плохо, что сказалось на качестве мероприятия, из-за чего оно было остановлено.

Позднее в Telegram-канале певицы появился пост с извинениями.

"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. У тех, кто готовил концерт, у своей команды и, самое главное, у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остаётся небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришёл", - написала артистка.

По её словам, на концерте у неё ухудшилось самочувствие - "поднялось давление, закружилась голова, пропал голос". Свой уход со сцены она назвала вынужденным.

Всем пришедшим на концерт вернут потраченные на билеты деньги, пообещала МакSим. При этом программа тура "Я буду жить" не меняется и расписание предстоящих концертов остаётся в силе.