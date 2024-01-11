Петиция по отставке Ажар Гиният: в Минздраве сделали заявление

Минздрав Казахстана опровергает содержание опубликованной петиции и объясняет, почему на официальном телеграмм-канале ведомства появилась ошибочная публикация петиции по отставке министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Данная публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию. Поскольку содержание петиции не соответствует действительности, и более того, вводит в заблуждение граждан недостоверной информацией, пресс-службой ведомства был подготовлен текст опровержения" - говорится в сообщении.

В части работы системы ОСМС, в министерстве отметили, что благодаря внедрению социального медстрахования бюджет здравоохранения за последние три года был увеличен в 1,7 раза, с 1,1 трлн тенге до 2,8 трлн тенге в текущем году. Таким образом, за счет страховых средств расходы на здоровье одного жителя страны выросли с 56 тысяч тенге до 122 тысячи тенге.

Наряду с тем, за счет ОСМС увеличилось финансирование стационарной помощи в 2,4 раза, высокотехнологичной медпомощи - в 2,5 раза, дневных стационаров – в 2 раза, ежегодно проводится почти 1,5 млн услуг КТ/МРТ, охват населения бесплатным лекарственным обеспечением расширен до 3,9 млн человек.

"В части прозрачности расходования средств, Фонд медицинского страхования строго придерживается правил публичной отчетности и прозрачности. Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов РК (dfo.kz) и на сайте Фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года в разделе "О Фонде" - "Отчетность". Утверждение о том, что "за бюджетные 48 миллиардов тенге по завышенной стоимости" Министерством здравоохранения будут приобретены медицинские аппараты, также не соответствует действительности. Процедура централизованного закупа медицинского оборудования закреплена за единым дистрибьютором СК "Фармация", а источником финансирования являются региональные бюджеты по заявкам местных исполнительных органов", - говорится в тексте опровержения.

В Минздраве также добавили, что механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей.