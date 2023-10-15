Песком заносит село в Актюбинской области

В cеле Жылтыр Актюбинской области посадят 35 тысяч деревьев саксаула, чтобы защитить аул от песка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.



Глава области Асхат Шахаров встретился с жителями села Жылтыр, к домам которых подступают пески.



По словам акима района Жанболата Жидеханова, чтобы замедлить миграцию песка, в 2016 году в восточной части аула была создана зелёная зона площадью 20 гектаров. В этом году восстановлен забор протяжённостью в километр на въезде, посажено 550 деревьев, решена проблема с поливом растений. Выкопано два колодца.

Руководитель областного управления природных ресурсов Сабит Дуйсекенов считает, что проблему можно решить, построив заграждения на пути песка, увеличив количество зелёных насаждений. Весной 2024 года планируется посадить 35 тысяч корней саксаула, их привезут из питомника, расположенного в этом же районе.



Для повышения эффективности и систематизации принимаемых мер необходимо разработать ПСД по предотвращению миграции песка. Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу, контролировать рост саженцев, обеспечив полный уход за ними. Он призвал аксакалов села помочь властям решить наболевшую проблему.