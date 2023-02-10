Первый форум парламентариев стран Центральной Азии проходит в Туркестане

Фото: BaigeNews.kz/Данира Искакова

Первый межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

На форуме представители делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, а также роли парламентариев в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев в своём выступлении отметил, что решение о проведении форума было принято президентами наших стран летом прошлого года в Чолпон-Ате.

"Очень символично, что первый форум мы проводим именно здесь, в этом священном городе. Туркестан — один из важнейших исторических и духовных центров всего Центрально-Азиатского региона. На протяжении многих веков это сакральное место играло особую роль в истории и культуре наших братских народов. Уверен, что созидательный дух Туркестана самым благотворным образом скажется на нашей встрече. В целом, решение о проведении форума было принято президентами наших стран летом прошлого года в Чолпон-Ате. Сегодня благодаря усилиям наших лидеров отношения между государствами региона вышли на новый уровень и динамично развиваются ", — сказал он.

Ашимбаев предложил проводить межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии, причём не только в столицах, но и в других городах, имеющих для наших народов сакральное и культурно-историческое значение. После этого он зачитал приветственное слово президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углубление экономической кооперации. Приоритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнёрства в транспортной сфере, запуска новых совместных проектов. Актуальными остаются вопросы экологии, рационального использования трансграничных ресурсов, продвижения инициатив по обеспечению стабильности и безопасности в нашем общем доме", — отметил он.

Заместитель председателя мажилиса Туркменистана Гурбанмурат Ашыров также зачитал обращение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

"В нынешних непростых международных условиях особо важна парламентская дипломатия, призванная содействовать налаживанию равноправного и уважительного диалога между разными национальностями, а также установить доверительные отношения между государствами в целом. В этом контексте хочу отметить активную позицию Туркменской стороны по вопросам продвижения механизма дипломатии по развитию разносторонних межгосударственных отношений", — сказал он.

По итогам форума планируется принять Туркестанскую декларацию, в которой будут изложены приоритетные направления многостороннего взаимодействия.