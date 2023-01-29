Первая укротительница львов навещает своих любимцев в зоопарке Шымкента

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В Шымкенте проживает женщина, покорившая царя зверей — льва. Первая казахская женщина-дрессировщица 50 лет посвятила цирковому искусству. Дети Жанат Калметовой так же посвятили жизнь цирку. Последние годы женщина дрессирует собак. Но до сих пор навещает своих косматых питомцев, которые переданы в зоопарк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Жанат Калметова львов приручала с детства. Она сама их растила, ставила номера с набором опасных трюков, покоряя не только города Казахстана, но и зарубежные страны. Первая женщина-дрессировщица казахского происхождения говорит, что приручать царей животных было непросто. Но благодаря заботе и любви к животным она их смогла покорить.

"Я сначала к своим собакам приходила. А потом брала львят и прогуливалась с ними по манежу. Надену на шею ошейник как собаке и вместе бежим. Рядом со мной была и 8-летняя дочь. Потом я стала выводить животных к нашим артистам, показывать людям. Потом ставила табурет и тумбочку. Специальной тумбочки не было, приходилось делать из подручного материала. Сделала обруч и Симба начал через него прыгать. Вообще животных нужно учить с самого раннего возраста, чтобы они всё запоминали. Лев начал учиться, уже хорошо получалось, а потом через две недели я сняла видео и отправила руководителям. Они сказали: "Ооо, Жаке, хорошо, у тебя получается, действуй", — вспоминает артистка Шымкентского цирка Жанат Калметова.

В 2021 году был запущен проект "Цирк без зверей", а львов перевели в зоопарк. Жанат Калменова, впервые увидев состояние своих питомцев в неволе, не могла скрыть душевной боли. После перевода в зоопарк в течение недели животные отказывались от еды. Пока львы приспосабливались к новой среде обитания, Жанат приходила и сама их кормила. Звери, привыкшие к хозяйке, узнавали её голос издалека.

"Сейчас им 5 и 6 лет. 4 года они были в моих руках. Мы лежали вместе, ели, спали, вместе играли и работали. Гастролировали по городам Казахстана. Эти львы были моими верными спутниками. Но в 2021 году вышел проект "Цирк без зверей", была принята такая концепция, и этих львов отправили в зоопарк. Все были очень расстроены. Львы тоже тогда переживали стресс", — рассказывает Жанат Калметова.

Прошло почти 2 года с тех пор, как львы переехали в зоопарк, но Жанат Калметова до сих пор старается навещать их как можно чаще и постоянно наблюдает за состоянием зверей.

"Я гладила им спины, ласкала, расчесывала гривы, купала. В общем входила с ними в максимальный контакт. А в нынешних условиях у них нет контакта. Я знаю что передо мной хищник, но он тоже добрый и понимает любовь. Когда я прихожу сюда и говорю мой маленький, все смеются, где же он маленький. А я все равно называю их своими малышами. В зоопарк часто приезжают знакомые и снимают видео. Отправляют его мне, а у меня сердце болит. Я знаю, что львы все ещё мня ждут и когда есть время я сразу сюда приезжаю", — делится Жанат Калметова.

Дрессировщица до сих пор не теряет надежды вернуть животных в цирк. Женщина говорит, что, если ей разрешат, она в течении месяца вернёт животным все навыки приобретённые на арене цирка.

"Похоже, ещё есть шанс их вернуть в цирк. Но нужно действовать без промедления. Всё зависит от руководства. Они уже два года живут в этом зоопарке. Помню, я плакала, когда 2 марта 2021 года их забирали сюда. Я не могу передать ту сцену. Сейчас животные тоже в отчаянии. Я слышу каждый раз, когда сюда прихожу. Многие, наверное, задаются вопросом, почему я продолжаю приходить в зоопарк. Но я не могу их забыть. Из зоопарка я всегда ухожу, отсюда, от этого вольера и никуда больше не сворачиваю", — рассказывает Жанат Калметова.

Жанат Калметова до сих пор выступает с номерами демонстрируя чудеса дрессировки. Своих детей она так же приобщила к цирковому искусству. И сейчас, вместе с маленькой дочкой, дрессирует собак и выступает с ними на манеже цирка.