Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания - Токаев

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Президент Казахстана на встрече с общественность в Мангистауской области заявил о необходимости устранения всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продуктов питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

"Необходимо устранить всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия. Важной задачей является увеличение числа складов для хранения продуктов питания. Сейчас ведётся строительство оптово-распределительного центра, все работы должны быть завершены в срок. Акимату следует предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов. Для стимулирования агропромышленного комплекса мы ввели практику форвардного финансирования сельхозпроизводителей. Используя этот инструмент, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции. В этом вопросе важна своевременность принимаемых мер, нужно заранее прогнозировать различные варианты развития событий и действовать проактивно. Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за экстремальной засухи и бескормицы многие сельчане потеряли свой скот", - сказал президент.

По словам Токаева, Мангистау сейчас играет важную роль в транспортно-транзитной стратегии Казахстана. Поэтому, расширяя транспортно-логистический потенциал региона, следует наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров.

"Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания. Учитывая глобальное санкционное противостояние, целесообразно рассмотреть вопрос создания здесь производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья с иностранными партнёрами с последующим реэкспортом готовой продукции за рубеж. Следует также наладить транспортировку социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок в область", - отметил Глава государства.

Как сообщил президент, до 75 процентов всех необходимых кормов в Мангистаускую область ежегодно завозится из других регионов страны, поэтому проблема снижения цен на корма для региона очень актуальна.

"Агропромышленный сектор является одним из стратегических приоритетов экономического развития нашей страны. На международных форумах я постоянно говорю о наших возможностях выступать надежным поставщиком продовольствия на мировых рынках. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Однако в первую очередь мы должны обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области, в которую ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 миллионов долларов. Высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты, рост которых с начала года уже превысил 20 процентов. Во многом такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике", - сообщил он.

Токаев считает, что в регионе необходимо расширять местную кормовую базу, а для снижения себестоимости продуктов животноводства нужно предусмотреть льготные тарифы на перевозку кормов из других регионов.