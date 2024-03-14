Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно пользоваться транспортом в Актобе

Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Актобе. Об этом глава региона Асхат Шахаров сообщил на сессии областного маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас городскими маршрутами бесплатно пользуются лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также люди, имеющие первую и вторую группу инвалидности. Для пенсионеров установлена 50-процентная скидка на проезд.

"Основная задача, поставленная перед нами главой государства – повысить благосостояние жителей региона, сделать жизнь людей комфортной. Мы будем использовать бюджетные средства для решения наиболее эффективных и актуальных задач. Недавно автобусный парк города пополнился 30 новыми автобусами. Будет поставлено ещё 65 автобусов. Решая вопрос обеспечения жителей областного центра услугами общественного транспорта, мы предоставим возможность гражданам с ограниченными возможностями и пенсионерам бесплатного проезда на автобусах. Этот вопрос будет рассмотрен и решен на будущей сессии", - сказал глава региона.

Ранее депутаты Карагандинского областного маслихата на внеочередной XІII сессии согласовали повышение тарифов на проезд в автобусах, курсирующих между Карагандой и городами-спутниками.