Тариф на проезд в автобусах вырастет в Карагандинской области
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Депутаты областного маслихата на внеочередной XІII сессии согласовали повышение тарифов на проезд в автобусах, курсирующих между Карагандой и городами-спутниками: с 80 до 100 тенге при электронной оплате и до 200 тенге при наличной оплате, передаёт BaigeNews.kz.
"Тарифы на междугородних маршрутах при наличной оплате действуют с 2014 года. С момента их установления существенно повысились цены на основные статьи расходов. С целью снижения нагрузки на бюджет, а также уменьшения убытков предлагается пересмотреть тарифы на междугородних маршрутах: с 80 до 100 тенге при электронной оплате и до 200 тенге при наличной оплате. Несмотря на повышение стоимости проезда, предлагаемый тариф не превышает ранее действовавшие тарифы до внедрения системы ONAY!, кроме города Сарани, где разница в тарифах составит пять тенге", – сказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.
Он отметил, что за последние четыре года автопарки купили 400 новых автобусов. Обновление продолжится. Были нарекания по маршруту Караганда – Темиртау. Для улучшения обслуживания пассажиров увеличили количество автобусов с 10 до 16.
Автопарки повысили заработную плату водителям в 2,5 раза – до 400–450 тысяч тенге, добавил спикер.
По его информации, ежедневно в Карагандинской области пассажиры совершают более 320 тысяч поездок, в том числе 35 тысяч между областным центром и городами-спутниками. Внедрение электронной оплаты обеспечило прозрачность пассажиропотока. Сегодня доля безналичной оплаты составляет 96-98 процентов.
"Вопрос по тарифам важный. Мы долго его обсуждали, в том числе и в экспертном сообществе. Шла информационная работа. Положительные изменения в пассажирских перевозках есть. Обновление автопарков продолжится. Вместе с вами будем смотреть деятельность перевозчиков: готовы включить депутатов в экспертный совет или рабочую группу", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
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