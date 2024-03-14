Тариф на проезд в автобусах вырастет в Карагандинской области

Депутаты областного маслихата на внеочередной XІII сессии согласовали повышение тарифов на проезд в автобусах, курсирующих между Карагандой и городами-спутниками: с 80 до 100 тенге при электронной оплате и до 200 тенге при наличной оплате, передаёт BaigeNews.kz.

"Тарифы на междугородних маршрутах при наличной оплате действуют с 2014 года. С момента их установления существенно повысились цены на основные статьи расходов. С целью снижения нагрузки на бюджет, а также уменьшения убытков предлагается пересмотреть тарифы на междугородних маршрутах: с 80 до 100 тенге при электронной оплате и до 200 тенге при наличной оплате. Несмотря на повышение стоимости проезда, предлагаемый тариф не превышает ранее действовавшие тарифы до внедрения системы ONAY!, кроме города Сарани, где разница в тарифах составит пять тенге", – сказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

Он отметил, что за последние четыре года автопарки купили 400 новых автобусов. Обновление продолжится. Были нарекания по маршруту Караганда – Темиртау. Для улучшения обслуживания пассажиров увеличили количество автобусов с 10 до 16.

Автопарки повысили заработную плату водителям в 2,5 раза – до 400–450 тысяч тенге, добавил спикер.

По его информации, ежедневно в Карагандинской области пассажиры совершают более 320 тысяч поездок, в том числе 35 тысяч между областным центром и городами-спутниками. Внедрение электронной оплаты обеспечило прозрачность пассажиропотока. Сегодня доля безналичной оплаты составляет 96-98 процентов.