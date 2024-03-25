Паводки в области Абай: талые воды пришли в Аягоз

В МЧС рассказали о том, как борются с паводками в области Абай, передаёт BaigeNews.kz

"25 марта в 21:00 городе Аягоз в связи с интенсивным снеготаянием и резким потеплением наблюдается повышение уровня воды на реке Малый Аягоз. Силами местных исполнительных органов на двух улицах Шакенова и Желтоксан проводятся превентивныемероприятия по устройству обваловки, на случай дальнейшего повышения уровня и выхода воды из берегов. В работе задествованно 14 человек и 6 единиц техники", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным ведомства, на данный момент угрозы подтопления домов нет. Для того, чтобы исключить дальнейшее распространение воды на жилые массивы, на опасный участок завезли 400 тонн инертного материала.

В случае ухудшения ситуации в полную готовность будут приведены силы и средства отела по ЧС Аягоза.