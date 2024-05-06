Паводки в Казахстане: свыше 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Представитель МЧС РК Аскар Шарип рассказал о паводковой ситуации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По республике отведена и откачана вода из 9 445 жилых домов и 3 186 дворовых территорий. Откачано 15,8 млн кубометров талой воды.

"Вернулись в свои дома свыше 50 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 5 568 человек", - сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

Вместе с тем в г. Кульсары Атырауской области, г. Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. В селах Куйлыс, Белшер, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай.

"Ситуация находится на особом контроле", - сказал спикер.