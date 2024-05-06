Паводки в Казахстане: почти 500 детей родились в зоне подтопления
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Официальный представитель министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК рассказала о здоровье населения в регионах, где наблюдаются паводки, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Для оказания медицинской и медико-психологической помощи в эвакопунктах привлечено порядка 600 медицинских работников, в том числе 101 врач, а также 47 психологов.
"Среди эвакуированных из зон подтопления 1 318 человек с хроническими заболеваниями, состояние здоровья которых находится под наблюдением медиков. Зарегистрировано 2805 обращений за психологической помощью от пострадавших в результате подтоплений. За весь период природного бедствия из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 445 беременных, благополучно принято 474 родов, все малыши и мамочки находятся под опекой патронажных служб", - добавила она.
Всего, по данным Минздрава, в подтопленных районах было эвакуировано более 4 тысяч детей, их которых на сегодня 65 маленьких пациентов продолжают получать лечение на амбулаторном и стационарном уровнях.
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