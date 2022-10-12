Павлодарские бизнесмены несут убытки из-за реконструкции магистрального водопровода

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Люди возмущаются, что ради 800 метров сети целый квартал в центре города перекрыли почти на пять месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аstanatv.

До магазинов, расположенных у дороги, не могут подъехать грузовики с товаром: в некоторые точки хлеб не доставляли уже пять дней. Но вместо того, чтобы решить проблему, коммунальщики просто замаскировали её баннером.

Покупатели не доходят, ассортимент редеет, а за скоропортящиеся продукты вынуждены платить сами продавцы. И виной всему, говорят бизнесмены, ремонт магистрального водопровода в центре Павлодара. Должны были заменить трубы, начали в мае. Но уже несколько недель как всё засыпали щебёнкой, и работа замерла, возмущаются предприниматели.

Горожане разделились на два лагеря: у кого-то уже сил не терпеть затяжной ремонт, другие считают, что всё делается во благо.

В акимате говорят, что это никакой не долгострой, а двухлетний проект, и работы идут по графику. Что по скорым срокам сдачи, так то предпринимателей дезинформировали рабочие на объекте.

Все работы по проекту планируется завершить до конца ноября этого года, обещают чиновники. И уверяют: когда сдадут новую магистраль, снизится аварийность на сетях и качество воды улучшится.