Пациенты смогут обратиться в профильным врачам без направления терапевта – Минздрав РК

Министерством здравоохранения вносятся изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания медицинской помощи в поликлинике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В частности, с марта текущего года планируется сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до 3-х.

Также с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- приемы онколога и онкогематолога;

- приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;

- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;

- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;

- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.