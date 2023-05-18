Фото: pavlodarnews.kz

Пациенты павлодарского наркодиспансера прекратили голодовку. Протест длился два дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"По итогам переговоров и разъяснений 18 мая 11 человек отказались от протеста и начали питаться. Сегодня же с пациентами встретился уполномоченный по правам человека по Павлодарской области Арсен Жакупов, который ознакомился с условиями их содержания", – сообщили в управлении здравоохранения области.

Отмечается, что Жакупов вместе с и.о. руководителя управления здравоохранения Сауле Арыстановой провели встречи со всеми пациентами, выслушали их пожелания и предложения. Им разъяснили механизм действий в случае нарушения их прав, предоставили контактный номер для коммуникаций.

В ведомстве добавили, что Арсен Жакупов дал рекомендации руководству наркодиспансера по организации досуга и контролю качества питания пациентов.

Напомним, 16 мая 16 человек первого блока, которые находятся на принудительном лечении по решению суда, отказались от приёма пищи. Основным требованием пациентов было предоставление лечебных отпусков и увеличение рациона питания.