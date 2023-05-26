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natworld.info Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15
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Фото: natworld.info

Пастуха и его лошадь убило молнией в СКО

В степи обнаружили труп мужчины в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сообщение об этом поступило 25 мая ночью в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района области. Тело мужчины и его лошади нашли между селами Дайындык и Ленинское Аккайынского района. 31-летний мужчина работал пастухом и пас скот на пастбище. Установлено, что в него попал разряд молнии. Мужчина и его лошадь скончались на месте", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Сегодня, 17:15
193
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