Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области

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В Абайской области обсуждают чудесное спасение пастуха. Мужчина в 30-градусный мороз отправился искать скот и потерялся сам. Его нашли уже в полночь с серьезными обморожениями. При этом сами поиски проходили в сильный буран и практически при нулевой видимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пострадавшему – 58 лет. О том, что он потерялся, в полицию сообщили его родственники. Мужчина, который работает пастухом в Абайском районе, в самый буран отправился искать скот. При этом в регионе уже неделю стоят морозы. Детей отправляют учиться дистанционно. А дороги то и дело закрывают на ночь. И только в выходные потеплеет до минус 15. Правда, ненадолго. Синоптики прогнозируют понижение температуры уже в воскресенье. А стражи порядка призывают население серьезнее относиться к прогнозу погоды.