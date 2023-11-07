Пассажира авиарейса Алматы-Астана-Актау оштрафовали за курение электронной сигареты
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
77Фото: freepik.com
Россиянина, летевшего рейсом Алматы-Астана-Актау, оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Сообщается, что 31-летний гражданин Российской Федерации во время полёта курил электронную сигарету в туалете. Когда борт приземлился в столице Казахстана, мужчину передали сотрудникам линейного отдела полиции. Стражи порядка составили административный материал по статье 441 части1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна). Теперь россиянину нужно будет уплатить штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).
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