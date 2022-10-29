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  • Пару месяцев вместо четырёх лет пробыл в колонии бывший вице-министр финансов РК
ortcom.kz Сегодня, 06:18
24
Фото: ortcom.kz

Пару месяцев вместо четырёх лет пробыл в колонии бывший вице-министр финансов РК

Бывший вице-министр финансов Руслан Енсебаев, осужд(нный за коррупцию, вышел на свободу через 81 день после приговора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Экс-чиновнику заменили наказание штрафом в 66 миллионов тенге. Соответствующее постановление вынесла коллегия по уголовным делам столичного суда.

Руслана Енсебаева осудили осенью 2021 года и взяли под стражу после оглашения приговора. Его признали виновным в получении взятки в размере 1,2 миллиона тенге за выигрыш ТОО "Аль-Фараби Partners" в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации Министерства финансов. 

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#Коррупция #вице-министр #приговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:18
24
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