Отставку Ажар Гиният прокомментировали в правительстве

Почему Ажар Гиният не сохранила свой пост, рассказала заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.

После заседания правительства журналисты задали вопрос вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой о том, правда ли, что экс-министр здравоохранения Ажар Гиният покинула пост из-за скандалов, связанных с Фондом социального медицинского страхования.

"Понимаете в чем дело, вообще не бывает такого, мы всю жизнь здесь ведь не работаем. В этой связи Ажар Гиният выполнила ту задачу, которую перед ней поставили. Теперь - новая задача. Новая задача - это перевернуть уже финансовую часть этой системы", - сказала вице-премьер.