Отставку Ажар Гиният прокомментировали в правительстве
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
211Фото: Пресс-служба правительства РК
Почему Ажар Гиният не сохранила свой пост, рассказала заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.
После заседания правительства журналисты задали вопрос вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой о том, правда ли, что экс-министр здравоохранения Ажар Гиният покинула пост из-за скандалов, связанных с Фондом социального медицинского страхования.
"Понимаете в чем дело, вообще не бывает такого, мы всю жизнь здесь ведь не работаем. В этой связи Ажар Гиният выполнила ту задачу, которую перед ней поставили. Теперь - новая задача. Новая задача - это перевернуть уже финансовую часть этой системы", - сказала вице-премьер.
Напомним, ранее Указом президента новым министром здравоохранения была назначена Акмарал Альназарова.
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