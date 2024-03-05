Отомстил полицейским: житель Петропавловска разбил стёкла в участке

15 суток ареста получил молодой петропавловец за разбитые окна в участковом пункте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Парня задержали "по горячим следам".

Инцидент произошёл 4 марта около 8:20 в Петропавловске.

"Сотрудник участкового пункта полиции №11, придя на службу, обнаружил разбитые стёкла и открытую входную дверь тамбура УПП. Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее был привлечён к административной ответственности за нарушение тишины", - сообщили в полиции.

Парень рассказал, что был пьян и раздражён из-за штрафа.

На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП.

По факту собран материал по статье 147-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

5 марта решением административного суда молодому человеку назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.