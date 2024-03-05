Отомстил полицейским: житель Петропавловска разбил стёкла в участке
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15 суток ареста получил молодой петропавловец за разбитые окна в участковом пункте полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Парня задержали "по горячим следам".
Инцидент произошёл 4 марта около 8:20 в Петропавловске.
"Сотрудник участкового пункта полиции №11, придя на службу, обнаружил разбитые стёкла и открытую входную дверь тамбура УПП. Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее был привлечён к административной ответственности за нарушение тишины", - сообщили в полиции.
Парень рассказал, что был пьян и раздражён из-за штрафа.
На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП.
По факту собран материал по статье 147-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
5 марта решением административного суда молодому человеку назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.
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