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"Открытие" Китая. Новые идеи для инвестирования
В мировой экономической повестке "открытие" Китая становится темой №1. Не зря журнал The Economist в своем свежем январском номере вынес эту новость на первую полосу. Эксперты справедливо считают, что это станет важнейшим экономическим событием года.
На внутреннем контуре последствиями добровольной изоляции Китая в 2022 г. стало то, что страна "заработала" замедление промышленного производства (в апреле 2022 г. промпроизводство продемонстрировало отрицательный рост), сильнейшее падение торгового баланса в ноябре и декабре (экспорт сократился на 8.7% в ноябре и на 9.9% в декабре, импорт – более, чем на 10% за предпоследний месяц года и на 7.5% в конце 2022) и, как следствие, падение темпов роста экономики (средний рост ВВП за 3 квартала 2022 г. 3%).
Индекс Shanghai Composite опустился за год на 15%. Наиболее сильно пострадали акции секторов: "Технология" и "Электронные технологии", "Дистрибуции", "Потребительских товаров длительного пользования" и "Обрабатывающей промышленности".
"Открытие" Китая может послужить толчком к восстановлению капитализации этих секторов. При включении в портфель китайских акций мы бы в первую очередь рекомендовали обратить внимание на классические показатели Цена/Прибыль (P/E), дивидендную доходность и на коэффициент задолженности (отношение общего долга к общим активам) компаний.
- Коэффициент P/E не должен быть слишком высоким (не должен сильно превышать аналогичный показатель в индустрии).
- Компания должна стабильно выплачивать дивиденды. Чем выше дивидендная доходность компании – тем лучше.
- Компания не должна иметь высокую долговую нагрузку (коэффициент задолженности не выше 70%)
Ниже представлены некоторые китайские компании, которые могут оказаться интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования.
Курс китайского юаня упал по отношению к доллару на 13.6% за 2-ой и 3-ий кварталы 2022 г. Борясь с замедлением экономического роста и не столкнувшись со стагфляцией, китайский Центральный банк понизил ключевую ставку на 15 bp (с 3.8% до 3.65%). Это довольно важное событие, демонстрирующее движение китайской экономики в противофазе с развитыми странами, т.к. 2022 г. для западных и части азиатских экономик стал поворотным периодом в монетарной политике.
Таким образом, следующей результирующей открытия могло бы стать возобновление роста китайской национальной валюты, однако, за последние 3 месяца юань отыграл порядка 50% от своих потерь. Пара USD/CNY вплотную подошла к уровню поддержки в 6.7. Следовательно, можно ожидать новой девальвации CNY относительно доллара. В случае, если уровень 6.7 устоит, можно ожидать роста USD/CNY. Уровнем сопротивления для валютной пары может стать отметка 6.8.
А вот на внешнем контуре последствия оказались не столь однозначны. Снижение спроса со стороны Китая оказало негативное влияние на рынки commodities и особенно на промышленные металлы. К октябрю 2022 г. цены на сталь, медь и алюминий достигли своих минимальных значений. Выход цен из "пике" начался как раз в ноябре-декабре прошлого года, на фоне ожиданий "открытия".
Мы ждем возобновление спроса на рынке на промышленные металлы и, как следствие, возвращение интереса инвесторов к акциям сырьевого сектора.
Рекомендуем обратить внимание на крупнейшие китайские металлургические компании.
- Baoshan Iron&Steel (MarketCap 133.2B CNY)
- Angang Steel Co. (MarketCap 24.5B CNY)
- Maanshan Iron&Steel Company (MarketCap 19.5B CNY)
Бизнес данных компаний является циклическим, что обуславливает как достаточно сильные рыночные спады капитализации, так и ее взлеты. Разберем это на примере компании Baoshan. Как можно заметить, продолжительность цикла приблизительно составляет около 2 лет. Таким образом, можно предположить, что последний цикл спада завершился в 4 квартале прошлого года. Как следствие, мы можем увидеть рост капитализации компании в долгосрочном периоде времени.
Интересно, что кризис 2022 г. в Китае стал одной из причин, по которой развитые экономики не скатились в еще большую рецессию. Сильнейший всплеск инфляционных процессов стал результатом энергетического кризиса – взлета цен на нефть до отметок $120-130 за баррель. Инфляция в большинстве развитых стран стала двузначной. В США инфляция достигла отметки в 9.1% к июлю 2022 г. (уровень 1981 г.).
Падение спроса на нефть со стороны Китая (приблизительно на 500 000 б/c по оценке S&P Global) поспособствовало тому, что во втором полугодии 2022 г. цена на нефть вернулась к отметкам 80$ за баррель, а мировые темпы роста инфляции замедлились.
Таким образом, некоторые экономисты небезосновательно опасаются, что "открытие" Китая приведет к росту цен на нефть. Мы считаем, что этот эффект может оказаться отложенным, учитывая факт роста запасов нефти в Китае. Однако, мы не исключаем возобновления роста цен на нефть и возвращение Brent к уровню $100 за баррель. Это может означать возобновление роста инфляции, дальнейшее ужесточение монетарной политики в развитых странах и, как результат, продолжение снижения фондовых рынков в США и ЕС.
Вместе с тем, мы считаем, что компании энергетического сектора остаются в более выигрышном положении для инвестирования. При отборе компаний данного сектора мы также рекомендуем руководствоваться описанными выше правилами, ориентируясь на ключевые рыночные метрики.
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- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1933
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- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2985
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- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5906
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- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7587
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- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 10386
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