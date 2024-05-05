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Оставшийся без присмотра двухлетний ребёнок утонул в ВКО

5 Мая, 17:29
АВТОР
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News-r.ru 5 Мая, 17:29
5 Мая, 17:29
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Фото: News-r.ru

Трагедия произошла на озере Садырколь, в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребёнок 2022 года рождения. МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоёмов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112", — говорится в сообщении МЧС.

 

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