Оставшийся без присмотра двухлетний ребёнок утонул в ВКО
5 Мая, 17:29
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5 Мая, 17:295 Мая, 17:29
650Фото: News-r.ru
Трагедия произошла на озере Садырколь, в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребёнок 2022 года рождения. МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоёмов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112", — говорится в сообщении МЧС.
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