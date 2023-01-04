Осадки и метели ожидаются почти по всему Казахстану

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду Казахстана будет определять очередной Атлантический циклон, который принесёт осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики. На востоке страны временами ожидается сильный снег.