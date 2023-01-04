open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Осадки и метели ожидаются почти по всему Казахстану Сегодня, 13:31
149
Сегодня, 13:31
149

Осадки и метели ожидаются почти по всему Казахстану

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду Казахстана будет определять очередной Атлантический циклон, который принесёт осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики. На востоке страны временами ожидается сильный снег.

"Колебание температур воздуха в северных регионов ночью от пяти до 15 до 15-25 мороза, днем от десяти-20 до двух-десяти мороза, на западе основной фон температуры составит ночью ноль-десять мороза, днем понижение от пяти тепла-пяти мороза до нуля-11 мороза, в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от нуля-восьми до пяти-13 мороза, днем ноль-восемь мороза, на юге основной фон температуры воздуха днем три-13 тепла, а на юго-востоке ноль-восемь тепла", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#снег #метели #погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:31
149
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх