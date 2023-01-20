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  • Оружие, похищенное из ДП Жамбылской области, нашли в Таразе
polisia.kz Сегодня, 18:20
164
Сегодня, 18:20
164
Фото: polisia.kz

Оружие, похищенное из ДП Жамбылской области, нашли в Таразе

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в одном из заброшенных зданий Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz

Сотрудники полиции изъяли гладкоствольное охотничье ружьё Masai Mara 12 калибра, травматический пистолет Стражник МР-461 калибра 18х45 миллиметров, пневматический пистолет Gamo PT-80 калибра 4,5 миллиметров, 179 боеприпасов калибра 5,45х18 миллиметров, похищенные из здания ДП Жамбылской области в январе 2022 года.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, хранение оружия, боеприпасов”. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

С начала года жамбылскими полицейскими изъята 21 единица оружия и более тысячи боеприпасов.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.

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#оружие #полиция #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
164
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