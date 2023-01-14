Оружие и наркотики обнаружили полицейские в одной из квартир Талдыкоргана

Фото: скриншот с видео

Ликвидирована наркоточка в одной из городских квартир в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

К полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца подключили бойцов Нацгвардии и кинологов со специально обученными собаками. Задержан 45-летний житель микрорайона "Болашак".

"Мужчина организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков. Подозреваемого задержали при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По месту жительства подозреваемого также обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске полицейские обнаружили в квартире патроны от огнестрельного и травматического оружия", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по этому факту начато уголовное расследование. Задержанный помещён под стражу.