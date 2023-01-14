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скриншот с видео Вчера, 17:59
404
Вчера, 17:59
404
Фото: скриншот с видео

Оружие и наркотики обнаружили полицейские в одной из квартир Талдыкоргана

Ликвидирована наркоточка в одной из городских квартир в Талдыкоргане,  передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

К полицейской спецоперации по задержанию наркоторговца подключили бойцов Нацгвардии и кинологов со специально обученными собаками. Задержан 45-летний житель микрорайона "Болашак". 

"Мужчина организовал в своей квартире точку по реализации наркотиков. Подозреваемого задержали при сбыте порядка 14 грамм марихуаны. По месту жительства подозреваемого также обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске полицейские обнаружили в квартире патроны от огнестрельного и травматического оружия", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по этому факту начато уголовное расследование. Задержанный помещён под стражу. 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #наркотики #оружие
BaigeNews.kz
Вчера, 17:59
404
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