Оружие и мясо косули нашли полицейские на трассе в ЗКО

Фото: polisia.kz

Мясо косули и охотничьи ружья обнаружили в салонах нескольких машин в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкоой на Polisia.kz.

На трассе Бурлин-Аксай-Жымпита в салоне BMW и Toyota Land Cruser GXR обнаружены гладкоствольное охотничье ружье МЦ-21 12-го калибра, гладкоствольный охотничий карабин МР-153 с патроном в канале ствола, карабин Тигр, 37 мелкокалиберных патронов и пакеты с мясом косули.



По факту отделом полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота".