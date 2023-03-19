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BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 11:15
163
Сегодня, 11:15
163
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Организация выборов на высшем уровне - иностранный наблюдатель из Армении

О ходе выборов в Казахстане рассказал заместитель Председателя Постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, координатор группы наблюдателей Вагаршак Акобян, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Организационный процесс на участке №110, где мы были наблюдателями, проходил на высшем уровне. Там работала очень энергичная команда, все бюллетени были на месте. Мы отсмотрели весь процесс и всё было строго по законодательству. Никаких проблем мы не зафиксировали", - отметил Вагаршак Акобян.

 

 

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#выборы 2023 #иностранные наблюдатели #миссия СНГ #СНГ #Армения
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 11:15
163
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