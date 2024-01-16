Организаторов финпирамиды ТОО "Аuto Seller" осудили в Актюбинской области
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Организаторов финансовой пирамиды ТОО "Аuto Seller" приговорили к длительным срокам лишения свободы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что в марте 2022 года преступная группа создала финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.
"Руководители ТОО "Аuto Seller" предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев", - отметили в АФМ.
Как выяснили сотрудники ведомства, затем преступники продавали эти автомашины по заниженной цене третьим лицам с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым клиентам, осуществляющим реализацию транспорта.
Отмечается, что сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 миллиона тенге.
В итоге суд приговорил организатора финпирамиды к девяти годам лишения свободы, остальные участники группы получили от семи до восьми лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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