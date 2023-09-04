Опреснительный завод построят до конца 2024 года в Жанаозене

Глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дали старт строительству нового опреснительного завода в Жанаозенае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НК "КазМунайГаз".

По информации КМГ, строительство планируется завершить к концу 2024 года, а выход завода на проектную мощность – весной 2025 года.

"Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак мощностью в 50 тыс. м³/сутки позволит полностью обеспечить нужды населения города в питьевой воде и создаст сотни новых рабочих мест для региона", - сообщили в компании.

Магзум Мирзагалиев отметил, что социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании — важнейший приоритет работы.

Аким области, в свою очередь, заявил, что новый производственный объект окажет положительное влияние на развитие экономики региона.