Опреснительный завод построят до конца 2024 года в Жанаозене
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Глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дали старт строительству нового опреснительного завода в Жанаозенае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НК "КазМунайГаз".
По информации КМГ, строительство планируется завершить к концу 2024 года, а выход завода на проектную мощность – весной 2025 года.
"Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак мощностью в 50 тыс. м³/сутки позволит полностью обеспечить нужды населения города в питьевой воде и создаст сотни новых рабочих мест для региона", - сообщили в компании.
Магзум Мирзагалиев отметил, что социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании — важнейший приоритет работы.
Аким области, в свою очередь, заявил, что новый производственный объект окажет положительное влияние на развитие экономики региона.
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