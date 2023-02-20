Оплата покупок ладонью внедрена в одной из казахстанских школ

Фото: alaqan.kz

В одной из школ Актобе появился терминал для оплаты покупок с помощью ладони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Создатели системы - казахстанские разработчики. Генеральный директор ТОО "Alaqan technologies" Берик Нурымбетов объяснил, как работает необычный платёжный метод.

Ребёнок подносит руку к экрану терминала и сканеры идентифицируют индивидуальный рисунок вен его ладони. Деньги с банковского счёта родителей списываются автоматически. Родители школьника могут контролировать списания, пополняя и ставя ограничения на сумму. Такая оплата избавляет школьников от потери денег, вредных покупок и буллинга, когда более старшие ученики отбирают деньги у младших.

Как отмечает Берик Нурымбетов, ладонь можно использовать, не только оплачивая школьный обед. Это целая экосистема, дающая ученику доступ ко всем цифровым функционалам школы: турникету, библиотеке, школьному шкафчику, интерактивной доске. Когда ребенок заходит в школу через турникет родители в ту же секунду получают сообщение об этом в мобильном приложении. В библиотеке ладонь – это читательский билет. Для школьных шкафчиков – ключ, который не потеряешь и не забудешь дома. Скан ладони позволяет получить доступ с рабочего стола домашнего компьютера или планшета и вывести его на экран школьной интерактивной доски. Помимо этого родители могут получить доступ к школьным камерам с разрешения администрации учебного заведения.

По мнению разработчика, бесконтактная оплата начнёт появляться в продуктовых магазинах к концу текущего года или в первом квартале следующего. Он уверен, что в скором будущем система станет также популярна, как и оплата через Kaspi.

"Инвесторы уже стучатся к нам в дверь. Три инвестиционные компании в Казахстане, несколько за рубежом. Сейчас строим стратегию масштабирования по направлениям и рынкам. Планируем выходить на рынки стран Персидского залива, ближнего зарубежья, СНГ и Северной Африки. Привлечение венчурного капитала планируем на второе полугодие этого года. Мы хотим знать, куда конкретно вкладывать привлечённые деньги", - поделился перспективами Берик Нурумбетов.

По его словам, в Турции они уже готовятся установить свою систему в 500 клиниках. Интерес проявляют клиники в ОАЭ и Катаре.