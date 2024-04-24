"Она говорит неправду" – Байжанов опроверг показания ясновидящей

В столице проходит очередное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В данный момент идёт допрос ясновидящей, к которой подсудимый звонил в день смерти Нукеновой. Второй подсудимый Бакытжан Байжанов опроверг её слова.

"Первый звонок в два часа был. Меня тогда не было. Второй звонок был в 15.51. Я рядом стоял, я всё слышал. Её показания помогут или нет. Но она говорит неправду. Она не говорила про врача и скорую. Потому что я рядом с Бишимбаевым стоял, я всё слышал. Она всё время говорила, у неё мозг устал, пусть выспится, чуть позже проснётся, домой поедете. Вот так я слышал. В 15.51 было. В 15.33 я звонил врачу и ждал, когда Бишимбаев выйдет из кабинки. Потом я ему сказал, надо позвать скорую или частную. Тогда он набрал её. Я не слышал от неё про врача или скорую помощь", - сказал Бакытжан Байжанов.

Он добавил, что второй раз слышал, как Бишимбаев разговаривает с ясновидящей уже вечером, когда вызывал скорую. Однако и тогда от ясновидящей не было рекомендации обратиться к врачам.

Ранее ясновидящая рассказала о поведении Бишимбаева в день смерти Нукеновой.