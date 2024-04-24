Ясновидящая рассказала о поведении Бишимбаева в день убийства Нукеновой

В суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым начался допрос ясновидящей, к которой подсудимый звонил в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Свидетель подключилась к судебному заседанию по видеоконференции через приложение Zoom.

Ясновидящая попросила допросить её в закрытом режиме, объяснив это тем, что ей начали поступать угрозы и многочисленные телефонные звонки. Сторона защиты и потерпевшего не поддержали заявление свидетеля. Поэтому её допросили в открытом режиме, однако суд запретил оглашать анкетные данные свидетеля и показывать её в СМИ.

Свидетель рассказала, что является тарологом, а с Бишимбаевым его познакомила мама экс-министра около полутора-двух лет назад. Подсудимый иногда звонил ей для консультации по рабочим вопросам.

9 ноября 2023 года после обеда Куандык Бишимбаев позвонил свидетелю и рассказал, что они сильно напились с Салтанат и подрались. По голосу Бишимбаева таролог поняла, что он пьяный. Она сразу же посоветовала позвонить врачу и вызвать скорую.

"Он много звонил, но я не брала трубку. Я думала, он пьяный. Я даже серьёзно не восприняла этот звонок. Он заговаривался, тщательно подбирал слова. Не такой как обычно", - сказала таролог.

Свидетель также сообщила, что Бишимбаев заставил её написать, что с Нукеновой всё хорошо.

"Я всерьёз не воспринимала. Он же вот такой невыносимый. Он позвонил, я сказала: "Ну что я сделаю, скорую вызовите, врача вызовите. Пусть ей сделают капельницу". Он продолжал звонить, я не стала брать телефон. Он начал писать: "Напишите, что у неё всё хорошо. Мне будет спокойнее". Я без задней мысли написала", - рассказала свидетель.

На советы свидетеля вызвать скорую, Бишимбаев отвечал: "Нет, она придёт в себя. Какая скорая?".

Также таролог рассказала, что в тот вечер звонила матери подсудимого, чтобы "предупредить, что её сын что-то натворил". Мать Бишимбаева начала плакать в трубку и свидетель завершила звонок.