Олжас Бектенов дал поручения новому министру цифрового развития
Вчера, 18:39
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Вчера, 18:39Вчера, 18:39
491Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК нового главу ведомства – Жаслана Мадиева, назначенного на должность указом главы государства, передаёт BaigeNews.kz.
Бектенов обозначил важные задачи, стоящие перед ведомством.
МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности.
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