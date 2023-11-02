Около трёх тысяч казахстанцев обманули создатели финпирамиды в Алматинской области
Вчера, 09:44
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Вчера, 09:44Вчера, 09:44
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К 6 и 10 годам лишения свободы приговорены организаторы финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - сообщили в АФМ Алматинской области.
В ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге.
Приговором суда организаторы финпирамиды - супружеская пара - осуждены к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим.
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