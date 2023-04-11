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  • Около 2 тысяч км изношенных теплосетей находятся в частной собственности — Смаилов
newtimes.kz Сегодня, 12:13
174
Сегодня, 12:13
174
Фото: newtimes.kz

Около 2 тысяч км изношенных теплосетей находятся в частной собственности — Смаилов

Две тысячи километров тепловых сетей с износом порядка 77-ми процентов находятся в частной собственности. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Необходимо ужесточить контроль за состоянием данных сетей, за обязательным проведением ремонтных работ. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусмотреть это в договорах об оказании услуг.  Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным. Следует проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путём бюджетного кредитования. Возврат средств будет осуществляться в рамках "Тариф в обмен на инвестиции", — резюмировал Смаилов.

По словам премьера, прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. 

"Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжёлой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы. Были ситуации, когда на местах работала правительственная комиссия. Несколько раз вопросы рассматривались в правительстве. Все акиматы должны сделать выводы и провести качественную работу, чтобы не допустить подобных ситуаций. В прошедший отопительный сезон значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования", — сказал Алихан Смаилов.

Всё это, как отметил Смаилов, приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. 

"Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала. Ранее не были проведены комплексные объективные оценки технического состояния оборудования. Ответственность руководства и владельцев ТЭЦ крайне низкая. Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывали собственников исполнять их в полном объёме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них — износ тепловых сетей", — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо усилить законодательно деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок.

"Также государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несёт угрозу деятельности систем жизнеобеспечения. Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 миллиардов тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно", — добавил Смаилов.

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Журналист
Сегодня, 12:13
174
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