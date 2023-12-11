Охранник выстрелил в посетителя в одном из кафе Костаная

Два уголовных дела завела полиция Костанайской области из-за конфликта в одном из кафе города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о конфликте между посетителем и сотрудником пультовой охраны поступило в полицию 10 декабря. Вечером в кафе пришли семь человек, трое из которых пьяны. Учитывая, что кто-то из них вёл себя агрессивно, администратор заведения отказал им в обслуживании. Посетители отказались покинуть кафе и тогда представители персонала вызвали охрану.

"Между прибывшими охранниками и одним из посетителей произошёл словесный конфликт. 33-летний мужчина начал наносить телесные повреждения одному из охранников и предпринял попытку завладеть его оружием. При повторной попытке охранник произвел выстрел в ногу из служебного карабина, снаряженного мелкой дробью", — рассказал начальник северного отдела полиции УП Костаная Ерлан Рахимов.

По этому факту начато два досудебных расследования - по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство", а также по ч. 2 ст. 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб".

Всех участников конфликта допросили. Назначены экспертизы, по их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.

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