В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка

В ЗКО нетрезвый мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"5 сентября примерно в 18:45 в посёлке Аралтобе Сырымского района во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвёл выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя. Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина и ребёнок", - указывается в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен. В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника.