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Огромный пожар на складе автозапчастей тушат в Степногорске

Сегодня, 17:03
АВТОР
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Огромный пожар на складе автозапчастей тушат в Степногорске Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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В Степногорске горит склад с автозапчастями и шинами. Площадь возгорания превышает 1 000 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

"В посёлке Заводской Степногорска произошёл пожар в складе, возгорание 600 литров отработанного масла, 600 литров чистого моторного масла и трёх легковых автомобилей", - сообщили в МЧС РК. 

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС.

В 16:52 пожар локализован.

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