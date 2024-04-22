Огромный пожар на складе автозапчастей тушат в Степногорске

В Степногорске горит склад с автозапчастями и шинами. Площадь возгорания превышает 1 000 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

"В посёлке Заводской Степногорска произошёл пожар в складе, возгорание 600 литров отработанного масла, 600 литров чистого моторного масла и трёх легковых автомобилей", - сообщили в МЧС РК.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС.

В 16:52 пожар локализован.