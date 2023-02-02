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Иллюстративное фото - pixabay.com Сегодня, 20:00
243
Сегодня, 20:00
243
Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com

Один из парков вернули в госсобственность в Алматы

В Алматы завершили изъятие для госнужд земельного участка парка "Южный". На одной из встреч акима мегаполиса с населением жители обратились с просьбой вернуть территорию городу и благоустроить её, передаёт BaigeNews.kz

5 октября 2022 года решением межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии участка удовлетворён. По заключению экспертов, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге.

22 декабря городской суд решение первой инстанции оставил без изменения. 13 января этого года сумма компенсации перечислена бывшему владельцу - ТОО "Jusan Property". 

"Готовятся документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка "Южный", - сообщили в акимате.

Парк располагается между улицами Жарокова и Ходжанова, выше "Атакента".

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#Алматы #парк #госсобственность
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:00
243
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