Один из парков вернули в госсобственность в Алматы

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В Алматы завершили изъятие для госнужд земельного участка парка "Южный". На одной из встреч акима мегаполиса с населением жители обратились с просьбой вернуть территорию городу и благоустроить её, передаёт BaigeNews.kz.

5 октября 2022 года решением межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии участка удовлетворён. По заключению экспертов, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге.

22 декабря городской суд решение первой инстанции оставил без изменения. 13 января этого года сумма компенсации перечислена бывшему владельцу - ТОО "Jusan Property".

"Готовятся документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка "Южный", - сообщили в акимате.

Парк располагается между улицами Жарокова и Ходжанова, выше "Атакента".