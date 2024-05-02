Объявлен конкурс видеороликов на актуальные темы в обществе

Министерство культуры и информации Республики Казахстан и АО "Агентство" Хабар" объявили конкурс видеороликов на темы экологической и общественной культуры, бережного отношения к окружающей среде и ресурсам (экономия воды, электроэнергии и т.д.) и популяризации государственных символов, передаёт BaigeNews.

На первом этапе конкурса, состоящего из двух этапов, принимается идея и концепция аудиовизуального произведения, всесторонне раскрывающего указанные темы с точки зрения смыслового и графического изображения. Также заявители должны предоставить биографические и творчески-информационные сведения об обосновании стоимости создания видеороликов и творческой группе.

Прием заявок от потенциальных исполнителей проводится с 1 мая по 15 мая 2024 года. Потенциальные исполнители должны представить заявки в произвольной форме на e-mail astana@khabar.kz.

В ходе второго этапа будут отобраны наиболее соответствующие объявленным темам и раскрывающие суть проблемы идеи и яркие концепции видеороликов. У потенциальных исполнителей будут запрошены документы подтверждающие квалификацию и практических навыков, платежеспособность и наличие материально-технической базы.

Заявки, представленные по истечении срока, указанного в объявлении о конкурсе, представившие документы, не отвечающие требованиям конкурса, и предоставившие недостоверную или искаженную информацию, на рассмотрение отборочной комиссии не принимаются.

По дополнительным вопросам можно обращаться по номеру: +7 747 115 4851 (Пакизат Оналбай).