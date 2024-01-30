Обвинившую таксиста в домогательствах девушку крупно оштрафовали в Костанайской области

Получила продолжение история о конфликте между таксистом и пассажиркой в Костанайской области. Девушка обвинила водителя в домогательствах. За это ей придётся выплатить штраф, передаёт BaigeNews.kz.

"Девушку привлекли к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб. Наложили административный штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге - Прим. ред)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кроме того, стало известно, что пассажирка такси написала заявление по факту распространения видео с её изображением. Вопрос будет рассматриваться в гражданско-правовом поле.

Ранее соцсети облетело видео, на котором девушка устроила таксисту скандал. Она позвонила в полицию и сообщила, что водитель подъехал не по тому адресу. После пассажирка стала плакать, задыхаться и просить, чтобы на место прибыли полицейские и помогли ей, так как таксист её оскорбляет и домогается.