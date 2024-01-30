Девушка устроила разборки с таксистом и обвинила его в домогательствах
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Соцсети облетело видео, на котором девушка устроила таксисту эмоциональные разборки, обвинив его в сексуальных домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.
В полицию позвонила девушка и сообщила о том, что у нее в машине, возле дома по улице Спортивная 8, происходит конфликт с таксистом. При этом, она была взволнована. На этом фоне ей стало плохо.
"Я села в такси, указала правильно подъезд, не понимаю, в чем ошибка программы или приложения, и просто..." - после этих слов девушка начинает всхлипывать и рыдать, говоря, что таксист начал ее оскорблять и домогаться.
Прибывшие на место медицинские работники осмотрели ее и оказали помощь. Полицейские в действиях таксиста, какого либо правонарушения не усмотрели.
"От претензий к таксисту она отказалась. Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что таксист приехал по адресу указанному в мобильном приложении, а не по месту фактического нахождения девушки", - добавили в полиции.
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