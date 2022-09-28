Обучающий курс для журналистов перед выборами организовали в ЦИК Казахстана

Фото: ЦИК РК

С 28 по 30 сентября Центральная избирательная комиссия РК проводит обучающий курс "Избирательный процесс в Республике Казахстан: теория и практика" для представителей республиканских и региональных средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в нём принимают 65 журналистов. Спикерами выступают зампредседателя ЦИК РК Константин Петров, члены Центризбиркома Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова, Асылбек Смагулов, а также сотрудники аппарата.

"Обучающий курс нацелен на разъяснение представителям СМИ особенностей подготовки и проведения выборов Президента, основных этапов электоральной кампании, роли СМИ в информационном обеспечении выборов и предвыборной агитации кандидатов в Президенты, роли фактчекинга, прав и обязанностей журналистов в избирательном процессе, международных стандартов и принципов информационного освещения выборов", - пояснили в ЦИК.



Участников семинара ознакомят с вопросами обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью, государственного и негосударственного финансирования выборов Президента, правовой ответственности за нарушение выборного законодательства и новеллами, вносимыми в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

Это один из 10 семинаров Центризбиркома для участников избирательного процесса. Ранее обучение провели для представителей молодёжных организаций. Следующее мероприятие планируют на 5-7 октября для представителей политических партий, зарегистрированных в Казахстане.