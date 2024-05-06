Общая победа: ленд-лиз – помощь Восточному фронту от западных союзников

80 лет назад, 27 марта 1944 года, из Ливерпуля вышел конвой под кодовым названием JW-58. Он особо ничем не отличался от десятков других, осуществленных в рамках программы ленд-лиза в годы Второй мировой. Разве что потерь на этот раз не было, а жертвами кораблей сопровождения стали несколько немецких подводных лодок. Но это повод вспомнить о помощи, оказанной Соединенными Штатами и другими союзниками, без которой общей Победы было бы не достичь. Тем более что было несколько путей доставки вооружения, продовольствия и других грузов в СССР, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ликбез и ленд-лиз

Если исходить из юридической точки зрения, то ленд-лиз – это государственный акт США, позволивший в 1941­–1945 годах поставлять союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты, без оплаты. Все поставки оплачивало казначейство США, а возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий (фактически, после разгрома Японии). Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.

Общий объем помощи по ценам 1945 года составил более 50 млрд долларов (примерно 750 млрд в нынешних ценах), причем значительная часть ее приходилась на Великобританию – 31,4 млрд. Советский Союз получил помощи на 11,3 млрд долларов, но при этом он оказался на первом месте по поставкам грузов (Соединенному Королевству в основном предоставлялась денежная помощь).

Кроме этого, ленд-лиз предназначался Франции (3,2 млрд долларов) и Китаю, получившему вдвое меньше французов (1,6 млрд). Но мы сегодня сделаем упор на СССР. Стране также предоставлялась помощь со стороны Великобритании на сумму 1,7 млрд долларов (420 млн фунтов стерлингов) и из Канады – 200 млн долларов. Оказывалась гуманитарная помощь и западными неправительственными организациями. Так, например, американский Красный Крест только за шесть месяцев 1941 года поставил продуктов и медикаментов на 5 млн долларов.

Был и обратный ленд-лиз из СССР, оцененный в 2,1 млн долларов. Но тут надо иметь в виду, что мы делились с союзниками некоторыми военными технологиями. Как отмечают военные историки обеих стран, особенно ценным в условиях войны для США оказалось решение СССР о передаче технологии производства пороха для снарядов систем залпового огня. Речь идет о знаменитых "катюшах", в производстве которых советские конструкторы и инженеры достигли непревзойденных на тот момент высот. США сумели наладить выпуск своих систем залпового огня, что имело большое значение в условиях Второй мировой войны. Если вы видели хронику, как американские корабли "поливают огнем" японцев с бортов своих крейсеров и эсминцев, то это и есть наш ответ Рузвельту.

Понятно, что в последнее время кое-кто стал забывать о ленд-лизе, откровенно перевирая историю ВМВ, а другие, напротив, стали преувеличивать его значение. Но мы не станем принимать какую-либо сторону. Ведь нужно исходить из того, что все страны антигитлеровской коалиции (а главное, их солдаты и мирные граждане) делали общее дело, единственной целью которого было покончить с нацизмом раз и навсегда.

Опасный конвой

Для понимания общей картины необходимо пояснить, что было четыре основных направления ленд-лиза в Советский Союз. Три из них были водными, из которых наиболее значимый – Тихоокеанский маршрут. На него пришлось более 8 млн тонн груза и порядка 47% от общего объема всех поставок. Он был относительно безопасным и сравнительно долгим. После начала японско-американской войны в Тихом океане (7 декабря 1941 года – нападение на Перл-Харбор) перевозки здесь могли обеспечиваться лишь советскими моряками, а торгово-транспортные суда ходили только под советским флагом.

Дело в том, что все незамерзающие проливы контролировались Японией, и советские суда подвергались принудительному досмотру, поэтому если путь наших сухогрузов (сравнительно тихоходных) с западного побережья США до дальневосточных портов СССР занимал 18-20 суток, то еще столько же времени (а иногда и значительно больше) тратилось на их досмотр. Кроме этого, как минимум восемь судов было потоплено, еще несколько пропали без вести.

Северные конвои оказались одними из самых опасных в плане нападения и гибели торговых судов и кораблей сопровождения. Всего за годы Великой Отечественной было 78 таких рейдов, и в них было потеряно 85 торговых, 16 боевых кораблей (в основном ВМФ Великобритании). Стоит отметить, что в СССР использовалось понятие "Арктический конвой", которое применялось исключительно к операциям Северного флота и Беломорской военной флотилии. То есть когда наши моряки защищали суда союзников, доставляющие нам ленд-лиз.

До конца 1942 года арктические конвои имели кодовое наименование PQ с соответствующим порядковым номером (кроме первого, который остался незамеченным врагом и назывался "Дервиш"). Интересно, что код был получен практически случайно – по инициалам офицера Британского адмиралтейства Питера Квилина (Peter Quelyn). Он отслеживал маршруты на оперативных картах. Буквами QP обозначались конвои, которые шли обратно – из СССР в Великобританию. С 1943 года (а точнее, с декабря 1942-го) и до конца войны конвои, шедшие в сторону СССР, обозначались литерами JW, а те, что шли обратно, – RА. Считается, что это было связано с шифровкой портов назначения. Всего Северный конвой доставил нам 3964 тонн грузов.

И тут пару слов о том, с чего начали, – с конвоя JW-58. Он был отправлен в СССР 27 марта 1944 года из США, Канады и Великобритании, со стратегическими грузами и военной техникой, из Исландии. В его состав входило 49 грузовых судов, а прикрытие осуществлялось 20 эсминцами, пятью шлюпами, пятью корветами и двумя эскортными авианосцами (Activity и Tracker). Вместе с конвоем переход совершал американский крейсер "Милуоки", передаваемый СССР. Через двое суток после выхода в океан шлюп "Скворец" потопил подводную лодку U-961, а еще через два дня – подлодку U-355. Далее, 2 и 3 апреля, были потоплены еще две вражеские подлодки, не считая как минимум шести самолетов-разведчиков. Сам же JW-58, прибывший в Архангельск 5 апреля, потерь не имел.

Еще одним водным маршрутом был Черноморский. Он активно стал использоваться с начала 1945 года – когда была освобождена Греция и повержена Италия, а Средиземноморье оказалось полностью под контролем союзников. За пять месяцев Второй мировой по нему успели передать более 680 тысяч тонн помощи, что составляет около 2,5% от общего объема.

Персидский коридор

На втором месте (после Тихоокеанского) стоит так называемый Трансиранский маршрут, через который было переправлено 4 млн 160 тысяч тонн грузов (23,8% от общего объема ленд-лиза). О нем советские, да и западные историки предпочитают лишний раз не вспоминать. Некоторые полагают, будто это из-за того, что там не было особого героизма, но на самом деле причина в том, что Тегеран буквально принудили к подписанию договора, по которому он предоставлял свою территорию для транзита военных и продовольственных грузов. Они, как вы понимаете, доставлялись в порты Персидского залива, а оттуда на грузовиках везлись к границам Советского Союза (в первую очередь, к южному побережью Каспия).

А принуждение заключалось в оккупации советско-британскими властями Ирана в августе 1941 года. Операция под кодовым названием "Согласие" продлилась всего четыре дня и закончилась просьбой Тегерана о мире. Хотя официально война завершилась в середине сентября "добровольной" отставкой шаха и разделением Ирана на две зоны влияния – советской и британской. Несмотря на занятие войсками территории Ирана, на Тегеранской конференции в 1943 году лидеры стран-союзников подтвердили наличие заинтересованности в сохранении независимости и территориальной целостности государства.

Однако легким и безопасным этот маршрут никак не назовешь. Автомобильные колонны часто подвергались нападениям бандитов и воров, но гораздо большую опасность несли, скажем так, представители иранской оппозиции, которые были не согласны с тем, что Тегеран пошел на мировую и согласился пусть со временной, но аннексией. Охраной этих конвоев занимались советские войска, среди которых было немало подразделений, сформированных в Казахстане. Но эти факты мало освещались в печати и исторической литературе: многие данные были засекречены, а сами ветераны не любили рассказывать об этой части своей биографии,

Помимо всего прочего, сложность представляли климатические условия и опасные дороги, что нередко стоило жизни водителям-перегонщикам, которым приходилось в кратчайшие сроки преодолевать расстояние в две с половиной тысячи километров. Следует отметить, что на лето 1941 года транзитные возможности Ирана при максимальной и фактически односторонней загрузке достигали 10 тысяч тонн грузов в месяц. Однако после операции "Согласие" и строительства дорог и другой инфраструктуры (в том числе советскими инженерами и солдатами) вскоре удалось довести эту цифру до 30 тысяч тонн. В середине 1943 года по Персидскому коридору провозилось уже до 100 тонн в месяц.

Говоря о ленд-лизе, нельзя не упомянуть и о двух чисто воздушных маршрутах, по которым военные и транспортные самолеты перебрасывались для нужд ВВС СССР "своим ходом". Один из них пролегал из США через Южную Атлантику, Африку и Персидский залив, а другой – через Аляску, Чукотку и Сибирь. Второй, получивший название "Алсиб" ("Аляска–Сибирь"), был более востребованным – по нему американцы перебросили 7925 самолетов.

Всего различных летательных аппаратов по ленд-лизу было поставлено 22,5 тысяч, танков – 10 тысяч, джипов и вездеходов – более 50 тысяч, автоматов – 131 тысяча, а также другое вооружение. Кроме того, сотни тонн продовольствия, хлопка, тротила и много-многое другое, включая 15 млн пар обуви, 250 млн пуговиц и 330 тысяч тонн спирта. И всё это помогало приблизить Победу, которая действительно оказалась одной на всех, и за ценой мы не постояли!